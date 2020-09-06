أخبار الفن| اغتصاب نجمة شهيرة مرتين.. أخت جديدة لـ خالد عليش.. وفاة والد الفنان أيمن عزب بـ كورونا

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الممثلة الأمريكية روز مكجوان، التي كشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن السيناريست والمخرج الأمريكي الكسندر باين، اعتدى عليها جنسيًا، وقام بتصويرها وهي ذات 15 عامًا.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد الإعلان عن إصابة الفنان جمال يوسف، بسرطان البلعوم، ونقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة لتلقي العلاج، بعد تأخر حالته الصحية. حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة، بعد إعلان الفنانة الأمريكية روز مكجوان، إغتصابها على يد المخرج الأمريكي الشهير الكسندر باين، في واقعة حدثت لها في سن الطفولة.

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