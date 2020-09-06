مش هصلَّح الكون.. ريهام سعيد توجه رسالة لجمهورها

وظهرت ريهام سعيد في الصورة بـ"لوك" هادئ وبسيط.
ووجهت رسالة لجمهورها، من خلال تعليق على الصورة: " اكتشفت ان ممكن الواحد يغير من نفسه للأحسن.. يا رب.. بدايه جديده بدون مشاكل".
واضافت :"الفنانه العبقريه اسعاد يونس صاحبه السعاده قالت ان من السعاده انك تبعد عن المشاكل . انا من النهارده مليش دعوه بحد ولا بحاجه، مش هاصلح الكون".
وختمت كلامها: "انا هاحب ريهام؛ عشان بصراحه محدش نفعني . هابقي جدعه زي ما انا بس مع ريهام الاول".
يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، للتدخل.
وسبق أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام ، قرارا ، بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام، بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.
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