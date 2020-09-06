عمرو دياب وهاني شاكر يتحدون كورونا بحفلات صيف 2020

بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات. عدد كبير من الفنانين تحدوا جائحة كورونا بإطلاق أول حفلاتهم الجماهيرية وفى التقرير التالى نرصد لكم مواعيد حفلات صيف 2020 الفنان عمرو دياب يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في السعودية يوم 13 سبتمبر الجاري، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة تريند تطبيق "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على"تويتر"، خاصة أغنيته الأخيرة "أماكن السهر". Advertisements الفنان هانى شاكر يستعد الفنان هانى شاكر لإحياء حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020. وأعلن هاني شاكر من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" قائلا : "جمهوري الحبيب ، سعيد جدا بوجودي ولقائي بكم من جديد في احياء اولي حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات.

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