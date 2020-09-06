فن ومشاهير

عمرو دياب وهاني شاكر يتحدون كورونا بحفلات صيف 2020

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عدد كبير من الفنانين تحدوا جائحة بإطلاق أول حفلاتهم الجماهيرية بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات.

وفى التقرير التالى نرصد  لكم مواعيد حفلات صيف 2020 

الفنان عمرو دياب 

يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في يوم 13 سبتمبر الجاري، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من .

تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة تريند تطبيق "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على"تويتر"، خاصة أغنيته الأخيرة "أماكن السهر".

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الفنان هانى شاكر 

يستعد الفنان هانى شاكر لإحياء حفلا غنائيا  بدار الأوبرا المصرية الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020.

وأعلن هاني شاكر من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" قائلا : "جمهوري الحبيب ، سعيد جدا بوجودي ولقائي بكم من جديد في احياء اولي حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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