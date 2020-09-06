نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي اللبناني محمد قيس لـ"الفجر الفني": سعيد بنجاح برنامج "ضحك ولعب وجد".. ولا أمانع دخول مجال التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإعلامي اللبناني محمد قيس، عن سعادته الشديدة بنجاح تجربته في برنامجه الشهير "ضحك ولعب وجد" والذي استضاف من خلاله عددًا كبيرًا من ألمع النجوم.

وقال قيس في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن هذا البرنامج تضمن فكرة جديدة ويمر النجوم من خلاله بأربع فقرات مميزة، واسم البرنامج مستوحى من اغنية العندليب الراحل عبد الحليم حافظ فهو من أكثر الفنانين المؤثرين.

وأضاف قيس أن هناك صعوبات كثيرة واجهته أثناء تصوير البرنامج وأبرزها شعور القلق والتوتر والخوف من الوقوع في التكرار وعدم التجديد.

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وعما إذا كان من الممكن أن يستضيف فنانين لايرغب في وجودهم بالحلقة، نفى قيس ذلك مؤكدًا على أن كل ضيف قام باستضافته تجمعه به علاقة طيبة ومشاعر مودة ومحبه، ويجتهد لكي يخرج أفضل ما عنده للجمهور.

واستطرد محمد قيس حديثه أنه يود مشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم في التمثيل بكليبات أغانيها، وانه يفتخر جدا بتجربته في كليب الفنانة شيرين عبد الوهاب والذي حمل عنوان كلي ملكك.

وأردف قائلًا: "أما على صعيد التمثيل بالأعمال الدرامية فأحب أن اشارك عدد كبير من النجوم وهم "نيللي كريم، معتصم النهار، نادين نسيب نجيم وغيرهم من الفنانين".

واستطرد حديثه قائلًا: "وبمناسبة الحديث عن الأعمال الدرامية أود أن اشيد بالمسلسل الرمضاني الماضي البرنس، هذا العمل المتكامل من ناحية الإخراج وكتابة النص، وتقديم حوار راقي وجميل وحكم سهلة ممتنعة، وأما عن الفنان محمد رمضان فقد أبدع في تجسيد دوره وأيضًا كل فريق العمل كانوا متميزين".