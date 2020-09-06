نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام سعيد: "أنا مش هصلح الكون.. ومن النهارده مليش دعوة بحاجة" في المقال التالي
وقالت عبر حسابها بـ "إنستجرام": "اكتشفت ان ممكن الواحد يغير من نفسه للاحسن يا رب.. بداية جديدة بدون مشاكل., الفنانة العبقرية إسعاد يونس صاحبة السعادة قالت إن من السعادة انك تبعد عن المشاكل".
وأضافت: "أنا من النهاردة مليش دعوة بحد ولا بحاجة مش هصلح الكون أنا هاحب ريهام عشان بصراحة محدش نفعني. هبقي جدعه زي ما أنا بس مع ريهام الاول".
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