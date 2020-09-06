ميلادها ونشأتها
أهم أعمالها التلفزيونية
أول أعمالها الفنية كان من خلال دورها في مسلسل زيزينيا الجزء الثاني مع يحيى الفخراني وهالة صدقي ومن إخراج جمال عبد الحميد عام 2000، وتتوالى أعمالها الدرامية ومنها مسلسل الرقص على سلالم متحركة، مسلسل العائلة والناس، مسرحية الملك لير، مسلسل حديث الصباح والمساء، مسلسل فارس بلا جواد، مسلسل أميرة في عابدين، مسلسل مسألة مبدأ، مسلسل بنت من شبرا، مسلسل العمة نور، مسلسل الحقيقة والسراب، مسلسل من غير ميعاد، فيلم جاي في السريع، مسلسل أماكن في القلب، مسلسل العميل 1001، مسلسل العندليب، مسلسل آخر الخط،المسلسل الإذاعي يا خميس يا جمعة، مسلسل هيما أيام الضحك والدموع، فيلم الغابة، مسلسل علشان ماليش غيرك، مسلسل ورقة توت، مسلسل أفراح ابليس، مسلسل فتيات صغيرات، فيلم الأكاديمية، مسلسل شيخ العرب همام آخر ملوك الصعيد، مسلسل مش ألف ليلة وليلة، مسلسل رحيل مع الشمس، مسلسل وادي الملوك، مسلسل الريان، مسلسل الأخوة الأعداء، فيلم جوة اللعبة، مسلسل لحظات حرجة، مسلسل بنت بنوت، ، مسلسل الحمد لله على السلامة
أهم أعمالها السينمائية
أول أعمالها السينمائية وأول أدوار البطولة كان في فيلم صاحب صاحبه مع محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي ومن إخراج سعيد حامد عام 2002 وتابعت بعده مشوارها الفني من خلال العديد من الأعمال السينمائية والدرامية وهي فيلم سحر العيون، ، فيلم حريم كريم، فيلم كان يوم حبك، فيلم ملاكي اسكندرية، فيلم زي الهوا، ، فيلم جعلتني مجرماً، فيلم بالعربي سندريلا، ، فيلم عليا الطرب بالتلاتة، فيلم عجميستا،
.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ابنة فنان شهير وبرعت في أدوارها في السينما والتلفزيون.. في عيد ميلادها معلومات عن ريهام عبد الغفور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.