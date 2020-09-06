فن ومشاهير

مها أحمد تنجو من حادث سير على طريق الساحل الشمالي

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أعلنت الفنانة مها أحمد عبر حسابها على فيسبوك عن نجاتها من حادث سير فى طريق الساحل الشمالى.

وكتبت مها أحمد "الحمد لله على كل شىء.. كنت هعمل حادثة فظيعة فى طريق الساحل ورب العرش نجانى.. الحمد لله".

وكانت مها أحمد، احتفلت بعيد ميلادها ، وذلك على هامش تعاقدها على عمل فني جديد معهما، حيث انتهزت الشركة تلك الفرصة للاحتفال بعيد ميلادها في نفس الوقت، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العمل خلال الفترة القادمة. 

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حضر الحفل عدد كبير من أصدقائها المقربين داخل وخارج الوسط الفني، بالإضافة إلى نجلها عادل مجدي كامل، بينما تغيب زوجها الفنان مجدي كامل عن الحفل بسبب ظروف عائلية.

ومن جهتها، أعربت مها أحمد، عن سعادتها بالتعاون بينها وبين شركة "7DRK Media" و"الشاعر"، مؤكدة أن هذا الاحتفال كان بمثابة مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل العمل بينهما بعد الانتهاء من مرحلة التحضيرات. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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