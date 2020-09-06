نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلاف فواخرجي تغازل زوجها وتنشر صورة من كواليس شارع شيكاغو.. فماذا قالت؟ في المقال التالي
وظهرت سلاف مع زوجها من كواليس المسلسل داخل نفق تحت الأرض :"انا هون وهنيك ... انا بقلبك ...وبكل مكان بقلب الشام بتلاقيني ... وتحت أرض الشام شوفي حكايات وقصص وناس .. ناس قبلنا كانوا وعاشوا وراحوا وصاروا تحت وصرنا فوق.
وأضافت: ورح يجوا ناس بعدنا ونكون نحنا تحت وهنن فوق ، وناس ورا ناس ، وزمن ورا زمن ، والتاريخ عم يكبر والجغرافيا عم تتوسع والطبقات عم تزيد باتجاه السما اكتر .. والشام بحلاوتها وبقساوتها بتضلها هي الشام ... تحت وفوق .... وبكل مكان ... وبالقلب.
يذكر أن مسلسل شارع شيكاغو يروي قصة المغنّية ميرامار وتلعب دورها سلاف فواخرجي وحبيبها مراد الذي يجسد دوره الممثل السوري مهيار خضور ومغامراتهما داخل شارع شيكاغو، شارع الليل الأشهر في دمشق إبان خمسينيات وستينيات القرن الماضي. القصة لا تنتهي هناك، بل تبدأ فعلياً. تُكمل القصة مع مراد المسن الذي يلعب دوره الممثل السوري عباس النوري الذي يبحث عن حبيبته ميرامار.
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