نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع توجه رسالة رومانسية لزوجها وعائلتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة حنان مطاوع محبيها بصورة جديدة لها برفقة زوجها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت حنان مطاوع قائلة: "من أربع سنين كان الحدث الأحلي في حياتي وهو زواجي من حبيبي أمير". Advertisements وأضافت: "وبعدها ب ٣ سنين ويومين الحدث الاهم ربنا رزقنا ب أماليا ربنا يحفظكوا ويباركلي في عمركم يارب". وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع رسالة حنان لعائلتها متمنيين لها أن يحفظها الله ويرزقها السعادة في حياتها. يذكر أن حنان مطاوع كانت قد أحدثت ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية وذلك بأداءها المميز في قصة أمل حياتي من مسلسل إلا أنا ولاقت إشادات كثيرة من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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