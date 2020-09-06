نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم في المقال التالي
وكتب "حمزة" تعليقا عى صورة الفنان جمال يوسف قائلا: "اللي في الصوره دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميله وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة".
وتابع تامر حمزة قائلا: "تمكن منه المرض، ومفيش حاجه بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعولوا، جمال محتاج دعوتنا".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إصابة الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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