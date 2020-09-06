فن ومشاهير

إصابة الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب الفنان جمال يوسف بسرطان في البلعوم منذ فترة قليلة وأعلن عن ذلك المخرج تامر حمزة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "حمزة" تعليقا عى صورة الفنان جمال يوسف قائلا: "اللي في الصوره دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميله وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة".

وتابع تامر حمزة قائلا: "تمكن منه المرض، ومفيش حاجه بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعولوا، جمال محتاج دعوتنا".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إصابة الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا