فن ومشاهير

نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لجمال يوسف بعد إصابته بالسرطان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تعرض الفنان جمال يوسف لأزمة صحية حيث كشف المخرج تامر حمزة عن إصابته بسرطان البلعوم وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر الدكتور أشرف زكي في تصريحات صحفية، أن الفنان جمال يوسف أصيب بهذا المرض منذ ثلاثة أشهر ولكنه الآن في المنزل يتلقى العلاج وحالته في تحسن.

وكان المخرج تامر حمزة كشف عن حالة جمال يوسف قائلًا: "اللي في الصوره دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميله وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبه".

وتابع تامر حمزة قائلا: "تمكن منه المرض، ومفيش حاجه بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعولوا، جمال محتاج دعوتنا".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لجمال يوسف بعد إصابته بالسرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا