"الرجل المثير".. هيفاء وهبي تتغزل في فراس سعيد

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، صورة لها برفقة الفنان السوري فراس سعيد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت عليها قائلة: "هذا الرجل الوسيم السوري الأرجنتيني هو ممثل موهوب ومهندس ديكور ويتمتع بصوت جميل ورائع ، ​فراس سعيد​، أنا سعيدة أنني عملت معك أيها الرجل المثير". يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد احتفلت بانتهاء تصوير مسلسل ​أسود فاتح​ وهو من بطولتها إلى جانب نخبة من الممثلين وهو من إنتاج شركة الصبّاح إخوان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل.

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