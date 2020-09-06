فن ومشاهير

كلاكيت تقدم حفلا غنائيا في ساقية الصاوي الخميس المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تستعد فرقة "كلاكيت" لإحياء حفل غنائى جديد بساقية الصاوي، على مسرح الحكمة يوم الخميس 10 من سبتمبر على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف مساءً بقيادة المايسترو مازن دراز.

فرقة كلاكيت فرقة غنائية استعراضية مكونة من ستة مغنيين أساسين هم حنان عادل، محمد حافظ، محمد أسامة، خالد باشا، على تركى، كريم الحسينى. وقائد الفرقه المايسترو دكتور  مازن دراز.

وتسعي الفرقة لأحياء فن الاسكتشات الفنية سواء القديم منها أو الحديث بشكل غنائي استعراضي علي شكل لوحه فنيه كاملة .

وأعلنت ساقية الصاوى منذ فترة قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.

وحددت وزارة الثقافة عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كلاكيت تقدم حفلا غنائيا في ساقية الصاوي الخميس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا