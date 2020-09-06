كلاكيت تقدم حفلا غنائيا في ساقية الصاوي الخميس المقبل

تستعد فرقة "كلاكيت" لإحياء حفل غنائى جديد بساقية الصاوي، على مسرح الحكمة يوم الخميس 10 من سبتمبر على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف مساءً بقيادة المايسترو مازن دراز.

فرقة كلاكيت فرقة غنائية استعراضية مكونة من ستة مغنيين أساسين هم حنان عادل، محمد حافظ، محمد أسامة، خالد باشا، على تركى، كريم الحسينى. وقائد الفرقه المايسترو دكتور مازن دراز.

وتسعي الفرقة لأحياء فن الاسكتشات الفنية سواء القديم منها أو الحديث بشكل غنائي استعراضي علي شكل لوحه فنيه كاملة .

وأعلنت ساقية الصاوى منذ فترة قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.

وحددت وزارة الثقافة عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.