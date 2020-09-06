بصور مع زوجها.. حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها الرابع

احتفلت حنان مطاوع، بعيد زواجها الرابع مع زوجها زوجها المخرج المسرحى أمير اليمانى.

نشرت حنان مطاوع، مجموعة من الصور تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"من اربع سنين كان الحدث الاحلي في حياتي وهو زواجي من حبيبي امير.



وتابعت: "بعدها ب ٣ سنين ويومين الحدث الاهم ربنا رزقنا ب أماليا ربنا يحفظكوا ويباركلي في عمركوا يارب.



وأشاد الجمهور بدور الفنانة حنان مطاوع، في حكاية "أمل حياتي"، من مسلسل "إلا إنا"، حيث أثارت ضجة على السوشيال ميديا، بعد عرض حلقات المسلسل.