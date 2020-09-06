شاهد.. صابر الرباعي وإيهاب توفيق مع حسن شاكوش وعمر كمال قبل حفل تونس

شارك حسن شاكوش جمهوره عبر حسابه على انستجرام صورة له بصحبة عمرو كمال وصابر الرباعي وإيهاب توفيق.
وكتب حسن شاكوش: حبايبي نجوم الوطن العربي، من قبل الحفلة النجم الكبير ايهاب توفيق والنجم الكبير صابر الرباعي.
كان المطرب حسن شاكوش، وجه رسالة إلى جمهوره بعدما تم تكريمه مؤخرًا في مهرجان "أوسكار ليبيا"، بمشاركة عمر كمال والذي حصد معه نفس الجائزة.
ونشر حسن شاكوش صورة وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله لكل مجتهد نصيب شكرا لجمهوري العظيم الي سبب كبير في نجاحي الف شكر وحمد ليك يارب جائزة اوسكار ليبيا في تونس".
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