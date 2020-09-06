رامي عياش يشوق جمهوره بالبرومو الترويجي لأحدث أغنياته

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان اللبناني ​رامي عياش​ جمهوره البرومو الدعائي لأغنيته الوطنية الجديدة التي يهديها ل​بيروت​ بعد كارثة ​إنفجار المرفأ​ الذي حدث في الرابع 4 من شهر أغسطس المنصرم.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً من الأغنية ومن الكليب، الذي يتضمن مشاهد من الإنفجار.

واكتفى رامي عياش بالتعليق قائلًا "أنا ثائر.. قريبًا".

وكان قد سافر عياش مؤخراً الى أنطاليا، برفقة زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، في رحلة عمل قصيرة.

ونشر رامي عبر صفحته الخاصة، مقطع فيديو له مع داليدا قبل صعودهما الى الطائرة، وعلّق: "رحلة عمل قصيرة إلى إنطاليا برفقة حبيبتي داليدا ربما نتناسى فيها لبعض الوقت الإيام الصعبة التي مرت على لبنان وعلينا. على أمل اللي جايي أفضل. تخايلوا صار أكبر طموحنا نعيش بسلام وأمان".