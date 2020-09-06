نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي عياش يشوق جمهوره بالبرومو الترويجي لأحدث أغنياته في المقال التالي
ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً من الأغنية ومن الكليب، الذي يتضمن مشاهد من الإنفجار.
واكتفى رامي عياش بالتعليق قائلًا "أنا ثائر.. قريبًا".
وكان قد سافر عياش مؤخراً الى أنطاليا، برفقة زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، في رحلة عمل قصيرة.
ونشر رامي عبر صفحته الخاصة، مقطع فيديو له مع داليدا قبل صعودهما الى الطائرة، وعلّق: "رحلة عمل قصيرة إلى إنطاليا برفقة حبيبتي داليدا ربما نتناسى فيها لبعض الوقت الإيام الصعبة التي مرت على لبنان وعلينا. على أمل اللي جايي أفضل. تخايلوا صار أكبر طموحنا نعيش بسلام وأمان".
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