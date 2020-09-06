أحلام تكشف النقاب عن حقيقة مشاركة زوجها في ألبومها المقبل

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، حقيقة مشاركة زوجها مبارك الهاجري، لها بطولة فيديو كليب جديد من ألبومها المنتظر، وذلك من خلال ردها على أسئلة المتابعين عبر صفحتها الخاصة بموقع تدوين التغريدات تويتر وكانت الأسئلة حول تفاصيل الألبوم المنتظر.
وفاجأها أحد المتابعين بسؤاله قائلا: "صحيح مبارك الهاجري صور كليب معك"، لترد أحلام عليه بالقول: "غير صحيح".
يذكر أن أحلام أطلقت هاشتاج بألبومها للردّ على أسئلة المتابعين حول الألبوم وكتبت: "واخيراً وليس آخراً اذا في اي استفسار عندكم اليوم.
واختتمت: ولمحبتي وتقديري الكبير لكم جمهوري ومحبيني انتظر اسئلتكم وراح اطلق هشتاق اسمه "ألبوم أحلام" والاسئله فقط اليوم بخصوص الالبوم وشكراً للجميع".
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