حمدي طلبة بعكازين وحفاوة استقبال خالد جلال.. تفاصيل احتفالية يوم المسرح المصري

أقيمت أمس السبت الاحتفالية السنوية بيوم المسرح المصري على المسرح القومي بالعتبة، ضمن فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.



وكرَّمت وزيرة الثقافة، عددا من رموز المسرح، بصحبة عدد من الفنانين، منهم المخرج خالد خلال، صبري فواز، لقاء سويدان، بالاضافة إلى ايهاب فهمي مدير المسرح القومي.



كما تم تكريم عدد من رموز المسرح هم المخرجون فهمي الخولي، خالد جلال وعبدالرحمن الشافعي، وكذا تكريم النجمة رجاء حسين، والمخرج حمدي طلبة ، وأسماء الراحلين الكاتب د.محسن مصيلحي، مصمم الديكور حسين العزبي ، المخرج حسين محمود ، وتكريم خاص لاسم الراحل د. علي الراعي.



وتضمنت الاحتفالية تقديم عرض قصير تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة، من إخراج ناصر عبدالمنعم، وبطولة ميدو عادل .



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وحرص المخرج حمدي طلبة على الحضور رغم مرضه على الحضور، وتسلم الجائزة بنفسه، ووقف على المسرح بـ"عكازين"، وقال انه ممتن بهذا التكريم، وتوجه بالشكر الي وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.



كما حرص الحاضرون على الترحيب بتكريم المخرج خالد جلال بشكل مميز، وأثناء صعوده لاستلام التكريم، وقف المسرح كله صفق له بحرارة، كما حرص الفنان سامح حسين الذي قدم الحفل برفقة الفنانة سهر الصايغ على أن يتوجه له بشكر خاص، وقال أنه من تلاميذه.



وفي نهاية الحفل التقطت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم صورة تذكارية مع جميع المكرمين.