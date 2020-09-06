النجوم يحييون ذكرى ميلاد رجاء الجداوي وابنتها تنشر فيديو آخر احتفال لها قبل وفاتها

تمر اليوم الذكرى الأولى لميلاد الفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها، وأحيا عدد من أصدقائها الفنانين هذه الذكرى بطرق خاصة ومؤثرة، ونشرت ابنتها فيديو وصور من آخر احتفال لوالدتها بعيد ميلادها ووجهت لها رسالة مؤثرة.

رسالة مؤثرة من ابنة رجاء الجداوي في ذكرى عيد ميلادها

ونشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، رسالة مؤثرة إلى والدتها في ذكرى عيد ميلادها، والأولى بعد وفاتها، وقالت عبر حسابها بفيسبوك:" الله يرحمك يا مامي.. النهاردة الساعة ١٢ كان زماني في حضنك مدة طويلة بعيد عليك وانت اللي بتدعيلي وكانه عيد ميلادي انا".

وتابعت أميرة مختار في رسالتها المؤثرة:"ويكون البيت كله في فرحة وبهجة علشان عيد ميلادك يا حبيبتي، والصبح نصحي علي احلي ورد في الدنيا اعداد رهيبة من اسبات الورد من كل حباييك، وبالليل كل حبايبك يكونوا معنا أهل وأصحاب وجران.. وحشتيني يا أمي أوي أوي بس أكيد انت في مكان احسن بكتير ربنا يسعدك في اي مكان انت فيه ويرحمك".

آخر فيديو لرجاء الجداوي في عيد ميلادها

ونشرت أميرة مختار أيضاً فيديو لآخر عيد ميلاد لوالدتها الراحلة رجاء الجداوي، والذي حضره عدد كبير من النجوم، وعلقت على الفيديو قائلة:" آخر عيد ميلاد لمامي سبتمبر ٢٠١٩"، وعلق على الفيديو عدد من النجوم ومنهم عبير صبري التي قالت:" فاكرة كان يوم جميل اوي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه يارب"، وعلقت لطيفة قائلة:" الف رحمه ونور على روحها".

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النجوم يحييون ذكرى ميلاد رجاء الجداوي

ونشرت بوسي شلبي آخر فيديو أيضاً صورته في برنامجها مع رجاء الجداوي في عيد ميلادها العام الماضي، وعلقت:" في عيد ميلادك ندعو لك يا غالية"، ونشرت صورة وهي تدعوا لها أمام قبرها وقالت:" بكره عيد ميلاد حبيبتي الغالية رجاء وحشتيني يا غالية، عيد ميلادك كنتي بتجمعينا كلنا انشاء الله بكرة نجتمع في الدعاء لك رجاء الجداوي".

وأحيت الفنانة إيمي سمير غانم ذكرى ميلاد رجاء الجداوي ونشرت صورة أيضاً من آخر احتفال بعيد ميلادها ومعها الفنانة درة وبشرى، وفعلت المطربة غادة رجب نفس الأمر وقالت في ذكرى ميلاد رجاء الجداوي:" بكره ٦/٩ عيد ميلاد الغالية رجاء الجداوي.. كل سنة وانتي في قلوبنا، كل سنة وانتي موجوده معانا بروحك واخلاقك وطيبتك، كل سنة وانتي حبيبتنا".

ويذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي يعرض لها هذه الأيام فيلمها الأخير في السينما "توأم روحي" مع حسن الرداد وأمينة خليل، وحضرت أسرتها مؤخراً العرض الخاص للفيلم والذي أهداه صناعه إلى روح الفنانة رجاء الجداوي تقديراً لمشاركتها ولكونه آخر ظهور لها على الشاشة قبل رحيلها هذا العام.