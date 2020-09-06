نانسي عجرم تشوق الجمهور لأعمالها الصيفية بجلسة تصوير بين الطبيعة

نانسي عجرم مهدت لعودتها للمنافسة الغنائية بجلسة تصوير جديدة وسط الطبيعة في لبنان، شوقت بها الجمهور قبل الإعلان عن أعمالها الفنية الجديدة.

نانسي عجرم تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

وخطفت الفنانة نانسي عجرم الأنظار اليوم بجلسة تصوير جديدة نشرتها على حسابها بانستقرام، وظهرت بها نانسي عجرم وسط الطبيعة والجبال في لبنان وبإطلالة باللون الأسود حازت على اعجاب جمهورها، ولاقت الصور تفاعل كبير على مواقع التواصل خاصة إنها الجلسة الأولى لنانسي عجرم بعد فترة توقف بسبب أحداث بيروت.

نانسي عجرم تشوق الجمهور لأعمالها الجديدة

واعتبر الجمهور صور نانسي عجرم الجديدة إشارة منها على استعدادها للعودة لأعمالها الفنية المؤجلة وكذلك على تحسن حالتها النفسية، والتي تأثرت بسبب أحداث بيروت الأخيرة، خاصة بسبب الاجواء الإيجابية التي ظهرت بها نانسي عجرم في صورها الأخيرة وهي مبتسمة وسط الطبيعة.

وشوقت نانسي عجرم الجمهور بصورها الجديدة لأعمالها الصيفية والتي من المتوقع ان تعلن عنها خلال أيام، وكشفت المصادر إن نانسي عجرم تستعد لطرح عدة أعمال هذا الشهر لتعويض غيابها عن موسم الصيف، ومن بينها أغنية باللهجة اللبنانية وأخرى باللهجة الخليجية، ولم تحسم نانسي عجرم مصير ألبومها والذي قد تؤجله لنهاية العام وتكتفي بطرح الأعمال الجديدة منفردة قبل نهاية الصيف.

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نانسي عجرم تتصدر قائمة النجمات الأكثر تأثيراً

واحتفل جمهور نانسي عجرم مؤخراً بتصدرها لقائمة مجلة "فوربس" للنجمات العرب الأكثر تأثيراً، وذلك بناء على إحصائيات نجاحاتها ونشاطها على السوشيال ميديا، واحتفلوا كذلك بتصدرها لقائمة النجمات الأكثر استماعاً على تطبيق "سبوتيفاي" عربياً، بعدما تجاوزت الـ 100 مليون مستمع على التطبيق.

وينتظر الجمهور في الفترة الحالية إعلان نانسي عجرم أيضاً عن الموعد الجديد لحفلها الغنائي على تطبيق "تيك توك"، والذي أجلته نانسي عجرم بسبب أحداث بيروت وكان من المقرر إحيائه في بداية الشهر الماضي، ومن المقرر ان تعلن نانسي عن الموعد الجديد خلال أيام وذلك بعد عودتها لمباشرة أعمالها الفنية ولنشاطها على مواقع التواصل بعد فترة توقف، وكانت آخر أعمال نانسي عجرم الفنية في أغنية "قلبي يا قلبي" والتي طرحتها في بداية العام الجاري.