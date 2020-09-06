بصورة الأفيش.. أحمد زاهر يعلن موعد عرض فيلم زنزانة 7

شارك أحمد زاهر جمهوره ومتابعيه صورة من أفيش فيلمه الجديد زنزانة 7 والذي من المقرر طرحه قريبا بدور العرض.

وعلق احمد زاهر قائلًا " #زنزانه_٧ ١٦/٩ في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي يارب التوفيق والنجاح من عندك يارب ????????????????????????????????"



فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

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وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.