نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصر محروس يكشف آخر تطورات أزمته مع بهاء سلطان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف المنتج نصر محروس عن آخر تطورات أزمته مع المطرب بهاء سلطان ، بعد انتشار أنباء تعاقد شركة "روتانا" مع بها سلطان.
وقال "نصر" من خلال لقاء مع "ET بالعربي": "الناس فاكرة إني موقفه وناس كتير قالتلي احنا بنحضرله شغل وبنعملو شغل!"
يذكر أن أحدث أعمال بهاء سلطان، الفنية أغنية إعلانية "إنت إستثنائي" برفقة الفنان محمود العسيلي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدر هاشتاج "بنك مصر" تريند تويتر وقتها.
تقول كلمات الأغنية: "أنت مين .. أنت اللي فيه منك فـ الكون كتير .. ولا انت عارف انك انت غير .. ليك خط سير تمشيله مشاوير .. انت مين .. بتحب نفسك وغيرها مفيش".
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