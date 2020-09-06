نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصر محروس يكشف آخر تطورات أزمته مع بهاء سلطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المنتج نصر محروس عن آخر تطورات أزمته مع المطرب بهاء سلطان ، بعد انتشار أنباء تعاقد شركة "روتانا" مع بها سلطان.

وقال "نصر" من خلال لقاء مع "ET بالعربي": "الناس فاكرة إني موقفه وناس كتير قالتلي احنا بنحضرله شغل وبنعملو شغل!"