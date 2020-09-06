نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن شاكوش بصحبة إيهاب توفيق وصابر الرباعي وعمر كمال قبل حفل تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المطرب الشعبي حسن شاكوش صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" . وظهر شاكوش في الصورة بصحبة عمرو كمال وصابر الرباعي وإيهاب توفيق. وعلق شاكوش عليها قائلاً: "حبايبي نجوم الوطن العربي، من قبل الحفلة النجم الكبير ايهاب توفيق والنجم الكبير صابر الرباعي" . يذكر أن حسن شاكوش وجه رسالة لجمهوره بعدما تم تكريمه مؤخرًا في مهرجان "أوسكار ليبيا"، بمشاركة عمر كمال والذي حصد معه نفس الجائزة. ونشر حسن شاكوش صورة وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله لكل مجتهد نصيب شكرا لجمهوري العظيم الي سبب كبير في نجاحي الف شكر وحمد ليك يارب جائزة اوسكار ليبيا في تونس".



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