نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن شاكوش بصحبة إيهاب توفيق وصابر الرباعي وعمر كمال قبل حفل تونس في المقال التالي
وظهر شاكوش في الصورة بصحبة عمرو كمال وصابر الرباعي وإيهاب توفيق.
يذكر أن حسن شاكوش وجه رسالة لجمهوره بعدما تم تكريمه مؤخرًا في مهرجان "أوسكار ليبيا"، بمشاركة عمر كمال والذي حصد معه نفس الجائزة.
ونشر حسن شاكوش صورة وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله لكل مجتهد نصيب شكرا لجمهوري العظيم الي سبب كبير في نجاحي الف شكر وحمد ليك يارب جائزة اوسكار ليبيا في تونس".
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