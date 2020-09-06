نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها: محمود كهربا: كل اللي عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتي من كواليس يا حبيبي.. محمد رمضان يشارك متابعيه صورة مع ميتر جيمس بصور مع زوجها.. حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها الرابع رامي رضوان يودع الصيف بصورة مع 3 فنانين وزوجاتهم ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلاد والدتها.. شاهد

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال ميديا .. هيفاء وهبي تتغزل في فراس سعيد.. كهربا: كل اللي عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتي.. وابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلاد والدتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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