صور النجوم العرب في مهرجان فينيسيا..ريا أبي راشد وأحمد مالك يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء

شهدت فاعليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي أمس، تواجد لافت للنجوم العرب في الكواليس، وعلى رأسهم الإعلامية ريا أبي راشد التي تألقت بإطلالتها على السجادة الحمراء، وكذلك الممثل الشاب أحمد مالك وبشرى.

إطلالة ريا أبي راشد على السجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا

وخطفت الإعلامية ريا أبي راشد الانظار لليوم الثاني في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وبعد إطلالتها الأولى بالأزرق في المهرجان، نشرت ريا عدة صور لها بإطلالتها الجديدة باللون الأسود على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان فينيسيا والذي تغطي فاعليات في برنامجها "سكوب".

ولاقت صور ريا أبي راشد على تفاعل كبير من قبل الجمهور والنجوم بعد نشرها على انستقرام، وكشفت عن تفاصيل إطلالتها ومصمميها، وعبرت عن سعادتها لتواجدها في مهرجان فينيسيا وعلقت لجمهورها:" مسا الخير من السجادة الحمراء في مهرجان ڤينيسيا السينمائي، حبيتوا اللوك؟"

أحمد مالك في مهرجان فينيسيا

وبجانب ريا أبي راشد، تواجد الممثل الشاب أحمد مالك في فعاليات مهرجان فينيسيا الدولي، ونشر عدة صور له على انستقرام أثناء عرض فيلمه " "The Furnace وكذلك صور له على السجادة الحمراء، وعلق على الصور قائلاً:" متحمس للغاية للعرض العالمى الأول، فى الرابع من سبتمبر، ضمن مسابقة Orrizzonti في مهرجان فينيسيا السينمائي".

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بشرى في مهرجان فينيسيا

ونشرت أيضاً الفنانة بشرى صور لها من كواليس مشاركتها في مهرجان فينيسيا وظهرت بها مع أحمد مالك في الكواليس، بالإضافة إلى تواجدها في عرض الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره"، ونشرت فيديو لتفاعل الجمهور الكبير مع العرض وقالت:" انظروا كيف يحتفى بالفيلم العربى التونسي فى مهرجان فينيسيا ..فيلم الرجل الذى باع ظهره للمخرجة كوثر بن هنية الذى تشارك فيه مونيكا بيلوتشى فى أول مشاركة لها فى السينما العربية.. اعلن اليوم مهرجان الجونة السينمائي ان الفيلم سيشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان فئة الافلام الروائية الطويلة وهو نفس الفيلم الذى حصل على جائزة منصة الجونة السينمائية كأحد مشاريع المنصة قبل عامين.. مبروك لكل صناع الفيلم و أيضا للفنان الموسيقى امين بوحافه وكل الممثلين الذين شاركوا فى العمل.. بعض الاخبار الباعثة للبهجة و الفخر فى زمن الكوفيد !!!"