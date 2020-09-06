أحلام تشعل منافسة الأغاني الخليجية وتروج لألبومها الجديد..هل قصدت مواجهة أصالة؟

يبدو أن الساحة الغنائية الخليجية هذه الأيام قد تشهد منافسة ساخة بين نجوم الغناء، وذلك بعدما أعلنت أصالة عن طرح ألبومها الجديد "لا تستسلم"، قبل ان تشوق أحلام الجمهور لألبومها الجديد بكشفها أبرز تفاصيله.

أحلام تكشف حقيقة مشاركة زوجها في كليبها الجديد

وردت أحلام على تساؤلات جمهورها حول ألبومها الجديد، ونشرت عدة تغريدات حول الألبوم والذي يبدو أنه أصبح قريباً للطرح، ولكن أحلام قالت إنها لن تطرحه قبل أن تتأكد من مستواه الفني وقالت إنها انتهت من ما يقارب 70% من الألبوم، بالإضافة إلى تصوير 4 كليبات جديدة في عدة دول عربية من بينها مصر، ونفت تصوير اخدى هذه الكليبات مع زوجها، وتصدرت أحلام تويتر بهاشتاق "ألبوم أحلام"، والذي شوق الجمهور للألبوم الجديد.

أحلام تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

وكشفت أحلام عن نيتها طرح عدد كبير من الأغاني في الألبوم الجديد، وقد تصل إلى 20 أغنية، مشيرة إلى انها سجلت ما يقارب 40 أغنية وستختار منها ذلك العدد، وكشفت أيضاً عن تعاونها مع عدد من الموزعين الجديد مثل أسامة الهندي ومدحت خميس وخالد عز وروكيت وغيرهم.

وقالت أحلام في تغريداتها:" ومع اني حريصة على تقديم الجديد والافضل لكم، واذا حبيت اتكلم عن البومي فهو جاهز بنسبه ٧٠بالمية ينقصه تركيب صوتي والمكس وبعدها الماستر وبعدها أعلن عن موعد نزول الالبوم أما بالنسبة لعمل سنقل فهو مش في حساباتي ابداً لاني مركزة في البومي اكثر وممكن لو عندي عمل جاهز افاجئكم فيه كسنقل".

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أحلام تشعل منافسة موسم الصيف الغنائي

وطلبت أحلام من الجمهور عدم تخمين الأسماء المشاركة في الألبوم لعدم إحراجهم لانها لم تستقر على الأغاني التي ستضمها للألبوم، وقالت إنها تأخرت في التسجيل بسبب أزمة كورونا والتزامها بالحجر الصحي، وتابعت:" واخيراً وليس آخراً اذا في اي استفسار عندكم اليوم ولمحبتي وتقديري الكبير لكم جمهوري ومحبيني انتظر اسئلتكم وراح اطلق هشتاق اسمه ألبوم أحلام، والاسئلة فقط اليوم بخصوص الالبوم وشكراً للجميع".

هل تدخل أحلام في مواجهة مع أصالة؟

وربط البعض بين إعلان أحلام تفاصيل ألبومها وبين إعلان أصالة عن ألبومها الخليجي "لا تستسلم" في نفس اليوم، ونشرت أصالة أول برومو للألبوم الخليجي الجديد مع شركة "روتانا"، وكشفت تفاصيله وأغنياته أيضاً، وهو ما أثار التكهنات حول وجود منافسة ساخنة بين الصديقتين السابقتين، وذلك بعد فترة من الخلافات والتصريحات الهجومية بينهما في الفترة الأخيرة.