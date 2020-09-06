نجوى كرم تنعى المطرب اللبناني سمير حنا

وأعلنت قناة mtv، وعدد من المواقع اللبنانية،وفاة المطرب اللبناني سمير حنا، عن عمر يناهز الـ 74 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.
يذكر أن الفنان الراحل سمير حنا، ولد في قرية كرخا الجزينيّة، اللبنانية، عام 1946، وأطلق أكثر من مئة أغنية خلال مشواره الفني الطويل.
وقدم الراحل سمير حنا، خلال مسيرته الفنية، عددا من الأغنيات الناجحة من بينها: «معليش الله يسامحك، الليلة يا ويلي شو بدو يصير، يا قمر لو رحت بعيد، خصرك لما مال، يللي مش عارف اسمك، قالولي عنك دلوعة، قالولي كتبوا كتابا، لبسنا شراويل جدودنا»، وغيرها.
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