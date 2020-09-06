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نجوى كرم تنعى المطرب اللبناني سمير حنا

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نعت الفنانة نجوى كرم وفاة الفنان اللبناني سمير حنا، الذى توفى أمس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 74 عاما. 
وكتب نجوى كرم عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "‏الله يرحم روح الفنان ‎#سمير_حنا وانشاالله تكون نفسو بالسما". 

وأعلنت قناة mtv، وعدد من المواقع اللبنانية،وفاة المطرب اللبناني سمير حنا، عن عمر يناهز الـ 74 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان. 

واشتهر الفنان اللبناني الراحل سمير حنا، بملامحه القروية اللبنانية، ما جعله يحظى بشعبية بين جمهوره، وحرص عدد من جمهوره على نعيه فور وفاته. 

يذكر أن الفنان الراحل سمير حنا، ولد في قرية كرخا الجزينيّة، اللبنانية، عام 1946، وأطلق أكثر من مئة أغنية خلال مشواره الفني الطويل.

وقدم الراحل سمير حنا، خلال مسيرته الفنية، عددا من الأغنيات الناجحة من بينها: «معليش الله يسامحك، الليلة يا ويلي شو بدو يصير، يا قمر لو رحت بعيد، خصرك لما مال، يللي مش عارف اسمك، قالولي عنك دلوعة، قالولي كتبوا كتابا، لبسنا شراويل جدودنا»، وغيرها. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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