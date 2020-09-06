نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تنعي وفاة سمير حنا في المقال التالي
وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان لفترة طويلة عن عمر يناهز 74 عاما.
وكتبت نجوى كرم، قائلة "الله يرحم روح الفنان #سمير_حنا وانشاالله تكون نفسو بالسما".
يذكر ان نجوي كرم أعربت عن غضبها الشديد لما حدث بمدينة لبنان قائلة: "لسنا ملككم نحن ولا محط تجاربكم وحقل لتحقيق أمنياتكم. يجب ان تدخل الثورة إلى كل بيت منكم حتى تحسسكم ما نشعر به، هذا إذا كان ليدكم إحساس يا اولاد الأفاعي. شغلتم فينا المستشفيات وأطباء النفس. حوّلتونا أموات ونحن أحياء يا بلا وجدان، أين راحة الطيون والزعتر التي استبدلتوها برائحة جثث أولادنا وأهلنا، ولازلتم تتقاتلون على السلطة؟!".
واختتمت كلامها: "ولك روحوا انقبروا فلّوا، إي صاير ومكتّر بس إنو كأنو الدني عم تشتي، كيف قادرين تستخفوا فينا وبعقولنا وبأرواحنا؟ اذا انتوا مش فاهمين مصيبة واذا فاهمين مصيبة اكتر".
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