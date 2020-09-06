محمود البزاوي ينتهي من كتابة فيلم "بطل روما" لـ أمير كرارة

وفي سياق آخر، يستعد الفنان أمير كرارة، لتصوير مسلسله الجديد "عمر الناجي" (حرب طروادة)، وهو مكون من 8 حلقات، ومن القرر عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، ويشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، عباس أبو الحسن، دارين حداد، كاورلين عزمى، وأخرون، تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي.
ومن ناحية أخرى، شارك محمود البزاوي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي"فرصة تانية"، "سلطانة المعز" وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا.
والجدير بالذكر أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي، أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، وهو من إخراج محمد بكير.
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