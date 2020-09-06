فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بالإضافة إلى بعض مشاهد الأكشن الخطيرة التى يؤديها السقا بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، كما أنه يقع طوال أحداث الفيلم في مطارد من قبل المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، وطوال أحداث الفيلم تكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، ويسعى الجميع للكشف عن هويته الحقيقية، لاسيما أنه طوال أحداث الفيلم يرتدي ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.
فيلم"العنكبوت" من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وهو بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، محمود غريب.
والجدير بالذكر أن الفنان محمد لطفي شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية" وهو فكرة يوسف الشريف،وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ناهد السباعي، محمود الليثي، سارة عادل، زكي فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، موسيقى تصويرية هشام خرما.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر غدًا.. محمد لطفي ينتهي من تصوير "العنكبوت" مع أحمد السقا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.