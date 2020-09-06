غدًا.. محمد لطفي ينتهي من تصوير "العنكبوت" مع أحمد السقا

أوشك الفنان محمد لطفي، على الانتهاء من تصوير دوره في فيلم "العنكبوت"، حيث يتبقى له يومًا واحدًا لكي ينتهي من التصوير نهائيًا، ويجرى حاليًا اختيار الموعد المناسب لطرح الفيلم في جميع السينمات.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بالإضافة إلى بعض مشاهد الأكشن الخطيرة التى يؤديها السقا بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، كما أنه يقع طوال أحداث الفيلم في مطارد من قبل المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، وطوال أحداث الفيلم تكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، ويسعى الجميع للكشف عن هويته الحقيقية، لاسيما أنه طوال أحداث الفيلم يرتدي ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

فيلم"العنكبوت" من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وهو بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، محمود غريب.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد لطفي شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية" وهو فكرة يوسف الشريف،وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ناهد السباعي، محمود الليثي، سارة عادل، زكي فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، موسيقى تصويرية هشام خرما.