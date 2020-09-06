وقامت أصالة بنشر فيديو لطفليها التوأم "آدم وعلي طارق العريان" وهما على السرير وعلقت: "وبكرة عندي يوم مهم وتصبحوا على خير".
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وكانت أصالة فاجأت متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، بحذف جميع صورها وفيديوهات دون الكشف عن السبب وراء ذلك.
وتعد أصالة من أكثر الفنانات نشاطا وتفاعلا على "إنستجرام" من خلال خاصية ستوري التي تنشر من خلالها فيديوهات عفوية مع أبنائها، فضلا عن امتلاكها 8 ملايين متابع.
وطرحت أصالة نصرى مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات العالية، وألحان راكان، وتوزيع هشام السكران.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد حذف صورها من إنستجرام.. أصالة تستأنف نشاطها بهذا الفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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