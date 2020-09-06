عرض فيلم طبيب السعادة في ملتقى قصر السينما.. الأربعاء المقبل

تقرر عرض فيلم طبيب السعادة يوم الأربعاء المقبل،ضمن أفلام أخرى، في إطار انعقاد ملتقى قصر السينما لأفلام المحاولة المقام خلال الفترة من ٦ الي ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠ في ٤ شارع السلاملك في جاردن سيتي بالقاهرة.

فيلم طبيب السعادة تمثيل د. هادي التونسي وإخراج شريف جابر سالم ،ويتناول العمل العلاج الفوري لتطوير الشخصية ومبتكره الطبيب والسفير السابق هادي التونسي، بعد فيلمين أمريكيين دخلا مهرجانات فيلم دولية، و فاز احدهما و هو الماسينجر بجائزة أفضل فيلم دولي في مهرجان جالا فينيسيا الدولي للفيلم ٢٠١٧، كمًا عرض في ٥١ مهرجانًا آخرين.

و يعرض الفيلم المصري قصة اكتشاف هذا العلاج اللادوائي والمنشور دوليًا والذي يحقق السعادة في ساعات إضافة لإشفاء أمراض اخري، و يتضمن تجربته علي إحدي الحالات و شهادتها.