كاني ويست ينفق 6 ملايين و800 ألف دولار على الدعاية الخاصة بالانتخابات الرئاسية

وأشارت اللجنة الانتخابية وفقًا لموقع Politico إلى أن كاني ويست أخرج من جيبه الخاص 6 ملايين و800 ألف دولار أمريكي للإنفاق على الدعاية الانتخابية من فترة 17 يونيو إلى 30 أغسطس.
كما تلقى كاني ويست مساهمات لحملته الانتخابية الرئاسية بمبلغ يقدر بـ 11 ألف دولار أمريكي ، بينما أصبح على 'قيد الاقتراع حاليًا في 10 ولايات ، من مثل كولورادو وأيوا وولاية مينيسوتا.
وخرج كاني ويست بتصريحات جريئة مُجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.
واتهم كاني ويست زوجته كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.
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