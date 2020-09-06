فن ومشاهير

كاني ويست ينفق 6 ملايين و800 ألف دولار على الدعاية الخاصة بالانتخابات الرئاسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أفادت لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية بأن مغني الراب الأمريكي كاني ويست أنفق أكثر من ستة ملايين دولار أمريكي من ميزانيته الخاصة على الحملة الانتخابية الرئاسية. 

وأشارت اللجنة الانتخابية وفقًا لموقع Politico إلى أن كاني ويست أخرج من جيبه الخاص 6 ملايين و800 ألف دولار أمريكي للإنفاق على الدعاية الانتخابية من فترة 17 يونيو إلى 30 أغسطس. 

كما تلقى كاني ويست مساهمات لحملته الانتخابية الرئاسية بمبلغ يقدر بـ 11 ألف دولار أمريكي ، بينما أصبح على 'قيد الاقتراع حاليًا في 10 ولايات ، من مثل كولورادو وأيوا وولاية مينيسوتا. 

وخرج كاني ويست بتصريحات جريئة مُجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان. 

واتهم كاني ويست زوجته كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كاني ويست ينفق 6 ملايين و800 ألف دولار على الدعاية الخاصة بالانتخابات الرئاسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا