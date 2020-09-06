نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فيلم"طبيب السعادة"في ملتقى قصر السينما.. 9 سبتمبر في المقال التالي
فيلم "طبيب السعادة" بطولة د. هادي التونسي وإخراج شريف جابر سالم، ويتضمن العلاج الفوري لتطوير الشخصية ومبتكره الطبيب والسفير السابق هادي التونسي، بعد فيلمين أمريكيين تم عرضهم مهرجانات فيلم دولية، و فاز أحدهما و هو الماسينجر بجائزة أفضل فيلم دولي في مهرجان جالا فينيسيا الدولي للفيلم ٢٠١٧، كمًا عرض في ٥١ مهرجانًا آخر.
ويتناول الفيلم المصري قصة اكتشاف هذا العلاج اللادوائي والمنشور دوليًا والذي يحقق السعادة في ساعات إضافة لإشفاء أمراض أخرى، ويتضمن تجربته علي إحدي الحالات وشهادتها.
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