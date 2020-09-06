نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتقاد ملابسها.. هالة صدقي: "المايوه بالنسبة لي زي الفستان" في المقال التالي
وكتب المُتابع في تعليقه على الفيديو الذي قامت بنشره لها وهي جالسة في البحر على أحد المراكب، وتقوم بالغناء: "نصيحة مني ليكي من الأحسن تلبسي متغطي"، فردت عليه قائلة: "لما أنزل أعوم وأتمرن أكيد مش هلبس متغطي والإ هبقى عبيطة، المايوه بالنسبة لي زي الفستان، بس الناس المريضة اللي بتشوف كل ست بطريقته".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.
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