في ذكرى ميلاد رجاء الجداوي.. طلب زوجها الزواج منها في الطائرة واستعارت من سهير البابلي فستان زفافها

سافرت رجاء الجداوي، مع خالتها تحية كاريوكا إلى السودان في عام 1970، لعرض مسرحية "روبابيكيا"، وفي ذلك الوقت قامت بطولة أفريقيا لكرة القدم، وهناك تعرفت على حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر "حسن مختار".
طلب من رجاء، صورة شخصية لها فكتبت له عليها "إلى من تمنيت أن أقضى معه عمرى كله" ، قبل سفرها إلى مصر مجددا، وطلب منها في الطائرة أن تتزوجه، ثم قاموا بشراء خواتم الزواج ليكتب الجواهرجى اسمه على الخاتم "حسن مختار"، وهو الخاتم الذى ظل معها لسنوات طويلة، وقد تم الزواج فى العام نفسه.
فاستعارت من صديقتها فى ذلك الوقت الفنانة سهير البابلى فستان الزفاف "بلوزة وجيبة" ارتدتهما ليلة الزفاف.
وبعد ذلك أنجبت رجاء الجداوى منه ابنتها الوحيدة أميرة ولديها حفيدة تدعى روضة، ونشرت رسالة لزوجها الراحل حسن مختار قالت من خلالها "الله يرحمك يا حبيبي مرت ٣ سنوات تقال جدًا من غيرك أفتقدك في كل شيء".
يذكر أن رجاء الجداوي توفيت في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.
ويشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.
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