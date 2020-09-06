في عيد ميلاد ريهام عبد الغفور.. عمرها الحقيقي وسر هجومها على رواد السوشيال ميديا بسبب نجلها

وتكمل ريهام عبد الغفور اليوم، الأحد 6 سبتمبر 2020، عامها الـ 41 فهي من مواليد برج العذراء، الذين يتميزون بأنهم عمليون للغاية، ويحظون بشخصية قوية، وهم دائمو البحث عن قيم الخير في الناس من حولهم.
ورغم هدوء ريهام عبد الغفور، إلا أنها كشرت عن أنيابها عدما طال الأمر نجلها الأكبر يوسف، وردت بشكل عنيف على هجوم بعض رواد السوشيال ميديا على صورة جمعتها بابنها، بسبب ظن البعض منهم أنه يحمل في يده كأس خمر.
وقالت: "حقيقي كمية التعليقات المريضة غير طبيعية.. فلتقل خيرا أو تصمت.. كان ممكن تكتفوا بكل سنة وهو طيب زي ما في ناس محترمة كتبت، ليه التجريح فيا وفي ابني، شيء غير محترم بالمرة".
وأضافت: "في ناس بتشرب عصائر وسفن اب على فكرة مش أي كوباية لازم يكون فيها خمرة.. لكن في ناس مالهاش غير الحكم على الناس وتجريحهم شكرا".
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