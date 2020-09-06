الإعلان عن الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"

شاركت الفنانة أسماء جلال عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو للإعلان التشويقي الأول للجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات". يظهر في الإعلان لقطات من حياة كل واحدة من البنات الـ4 وأحداث جديدة في حياتهن. المسلسل من المقرر عرضه قريبا على شاشة ON. "حكايات بنات" الجزء الخامس من بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.

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