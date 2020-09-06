في عيد ميلادها.. عدد زيجات ريهام عبد الغفور

تحتفل اليوم الأحد عيد ميلاد الفنانة ريهام عبد الغفور، والتي أكملت اليوم عامها ال42، فهي من مواليد 6 سبتمبر 1978.

ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.

ريهام نشأت بعائلة فنية، فهي ابنة الفنان أشرف عبد الغفور ورغم حبها للتمثيل إلا أنها فضلت الالتحاق بكلية الآداب.

ريهام شاركت في بطولة عدة أعمال فنية أبرزها فيلم حريم كريم ومسلسل الداعية ومسلسل حديث الصباح والمساء.