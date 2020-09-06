حنان مطاوع تحتفل بنجاح "أمل حياتي".. صور

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة مع أبطال أمل حياتي عن طريق صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلقت حنان على الصورة "أحلى أخوات عائلة أمل حياتي". "أمل حياتي" من بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، صبري عبد المنعم، رامي الطمباري، نور محمود، نانسي صلاح وغيرهم من النجوم، من إخراج أحمد حسن، وإنتاج سينرجى وأروما.

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