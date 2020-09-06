هل مات والده بسبب كورونا.. أيمن عزب يكشف الحقيقة

نفى الفنان أيمن عزب ان وفاة والده قد تكون بسبب مضاعفات نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19. عزب

وكتب أيمن عزب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توضيح.. أصيب أبي بكورونا من شهرين وخمسة أيام، وتم شفاؤه وقتها بعد أن تم علاجه والتأكد من ذلك".

وأضاف: "ودخل المستشفى بعد ذلك مرتين بسبب أمراض أخرى.. والوفاة لم تكن بسبب كورونا.. ولو كان الأمر كذلك لذكرته".

يشار إلى أن آخر أعمال أيمن عزب مسلسل البرنس مع المخرج محمد سامي الذي عرض ضمن السباق المارثون الرمضاني.