نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تطلب من متابعيها مساعدتها في العثور على مجوهراتها في المقال التالي
نشرت هيفاء وهبي، صورة للمجوهرات المسروقة، وعلقت عليها قائلة: "إذا حدا شاف هالخاتم، أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريبًا، بس هلا صرت متأكدة إنه مسروق 14 قطعة، لو حدا اشتراه من السارق بليز يبلغني على الدايركت، ووعد مني لن أذكر أسماء، شكرًا".
ونشرت صورة أخرى، وعلقت عليها قائله: "وهيدا الحلق كمان نفس الموضوع، اللي شافه يبلغني على الدايركت، بليز ما حدا يشتري مجوهرات مسروقة".
وفي سياق آخر، انتهت الفنانة هيفاء وهبي، من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، وهو بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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