فن ومشاهير

هيفاء وهبي تطلب من متابعيها مساعدتها في العثور على مجوهراتها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تطلب من متابعيها مساعدتها في العثور على مجوهراتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجمهورها لكي يساعدونها في العثور على مجوهراتها المسروقة، وذلك عبر خاصية الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هيفاء وهبي، صورة للمجوهرات المسروقة، وعلقت عليها قائلة: "إذا حدا شاف هالخاتم، أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريبًا، بس هلا صرت متأكدة إنه مسروق 14 قطعة، لو حدا اشتراه من السارق بليز يبلغني على الدايركت، ووعد مني لن أذكر أسماء، شكرًا".

ونشرت صورة أخرى، وعلقت عليها قائله: "وهيدا الحلق كمان نفس الموضوع، اللي شافه يبلغني على الدايركت، بليز ما حدا يشتري مجوهرات مسروقة".

وفي سياق آخر، انتهت الفنانة هيفاء وهبي، من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، وهو بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هيفاء وهبي تطلب من متابعيها مساعدتها في العثور على مجوهراتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا