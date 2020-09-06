نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا روج طارق الإبياري لحلقته الجديدة في برنامج "هزر فزر" مع الفنانة هنا الزاهد في المقال التالي
نشر طارق الإبياري، مقطع فيديو من الحلقة، وعلق عليه قائلًا: "إن شاء الله النهاردة الأحد الساعة 10 بالليل برنامج "هزر فزر"، على cbc، مع النجمة الجميلة هنا الزاهد، والنجوم الجمال قوي دول، انبسطت جدًا في الحلقة الحمد لله، ويا رب الحلقة تعجبكم وتنبسطوا منها".
وفي سياق آخر، شارك الفنان طارق الإبياري في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام، إنتاج سينرجي، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، وفاء صادق، هدى المفتي، بدرية طلبة، سليمان عيد، محمد الكيلاني.
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