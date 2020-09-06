نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنة فؤاد خليل عن شقيقتها المزيفة: "ناس مريضة" في المقال التالي
نشرت منة الله خليل، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، لفتاة تُدعى سارة خليل، تطلب فيها من متابعينها الدعاء للفنان الراحل باعتباره والدها.
وعلقت منة اللع على الصورة قائلة: "أقسم بالله ما أختي، ناس مريضة".
وفي سياق آخر، شارك الفنان الراحل فؤاد خليل، في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية من أبرزها فيلم "التعويذة"، "البيضة والحجر" ، "حارة برجوان"، وغيرها من الأعمال المميزة، وتوفي يوم 9 أبريل عام 2012.
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