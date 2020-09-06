نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابتة بمرض السرطان.. جمال يوسف يتصدر ترند جوجل في المقال التالي
وكان نشر المخرج تامر حمزة، صورة جمال يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة، ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال تمكن منه المرض ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعوا له، جمال محتاج دعواتنا".
يشار إلي أن الفنان جمال يوسف، شارك في العديد من الأعمال السينمائية والدراميه مع أكبر النجوم في مصر، لكنه لم يحصل على الفرصه الحقيقة التي تجعله ضمن الأسماء الفنانين الكبار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد إصابتة بمرض السرطان.. جمال يوسف يتصدر ترند جوجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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