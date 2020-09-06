نرمين الفقي تبرز أنوثتها في أحدث صورة

نشرت الفنانة نرمين الفقي صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت نرمين الفقي في الصورة بملامح رقيقة أبرزت أنوثتها مع وضع ميكاج خفيف، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير والسعاده يومكم جميل انشاء الله". يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3". حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

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