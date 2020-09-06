جنا عمرو دياب تتألق برفقة أصدقائها

نشرت جنا عمرو دياب، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال بسيطة.
وظهرت بها جنا عمرو دياب، بتي شيرت بسيط وجذاب باللون الأسود، ومطعم بنقشات بسيطة باللون الأصفر، وحملت حقيبة يد باللون البيج لتتناسب مع ظهورها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جنا عمرو دياب في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من الكحل الأسود الذى يبرز جمال عيونها.
كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لتتناسب مع إطلالتها الكاجوال.
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