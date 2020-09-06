فن ومشاهير

جنا عمرو دياب تتألق برفقة أصدقائها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشرت جنا عمرو دياب، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال بسيطة.

وظهرت بها جنا عمرو دياب، بتي شيرت بسيط وجذاب باللون الأسود، ومطعم بنقشات بسيطة باللون الأصفر، وحملت حقيبة يد باللون البيج لتتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جنا عمرو دياب في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من الكحل الأسود الذى يبرز جمال عيونها.

كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لتتناسب مع إطلالتها الكاجوال.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جنا عمرو دياب تتألق برفقة أصدقائها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا