نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديده له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . وظهر أحمد فهمي في الصورة بنظارة شمس ، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان أحمد فهمي مع الصورة . وجاءت التعليقات كالتالي : " عاوزين نشوف عمل جديدة " -" منر يانجم " _ " دايما متالق " . وكان من المقرر دخول أحمد فهمى في السباق الرمضانى للمسلسلات لكن تعطل تصوير مسلسله "اسود فاتح" بسبب ضيق الوقت. مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحدث ظهور لأحمد فهمي .. والجمهور: عاوزين نشوف عمل فني جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.