من أماكن السهر.. جنى عمرو دياب تتألق مع أصدقائها في صورة جديدة

وظهرت جني في الصورة من أحد أماكن السهر مع أصدقائها وانهالت عليها التعليقات كالتالي:
- بنت الغالي
- ايه المكان ده ؟
- قمرااات
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وعلى الجانب الآخر، حقق عمرو دياب 9 ملايين و235 ألف مشاهدة، بفيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي.
ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع فيس بوك.
من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.
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