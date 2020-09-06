بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد الراحلة رجاء الجداوي

نشرت المذيعة بوسي شلبي صورة لمصحف عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " . وعلقت بوسي علي الصورة : "عيد ميلاد حبيبتي الغاليه رجاء وحشتيني يا غاليه عيد ميلادك كنتي بتجمعينا كلنا انشاء الله بكره نجتمع في الدعاء لك #رجاء الجداوي". يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، وتوفيت في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.

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